Во Владивостоке под снос пошли незаконные гаражи на улице Волховская

Гаражи сносит муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий». Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжаются работы по очистке улиц города от незаконных построек. Под снос идут торговые киоски, палатки, гаражи и другие объекты. Сейчас специалисты добрались до улицы Волховская, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работами занимается муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» (СГТ). С начала 2023 года убрано уже почти 30 незаконных гаражей.

Перед сносом построек у их владельцев есть время, чтобы самостоятельно все убрать и вывезти имущество, которое хранится внутри. Многие владельцы именно так и поступают, когда видят предписание о предстоящем демонтаже.

В мэрии напомнили, что в 2023 году незаконные контейнеры и гаражи убрали с Громова, 12, Маковского, 4, Мыса Чумака, 1, Березовой, 21, и других улицах приморской столицы.

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