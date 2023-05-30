Рабочие места автослесаря, такелажника и фрезеровщика признаны лучшими по итогам конкурса в «Восточном Порту»

Победителя по показателям в соответствии со специально разработанным чек-листом. Фото: АО «Восточный Порт»

В компании АО «Восточный Порт» подведены итоги традиционного конкурса-смотра на лучшее рабочее место. В корпоративных соревнованиях приняли участие работники, чьи рабочие места находятся на основных и вспомогательных производственных участках – Специализированном и Универсальном терминалах, в Автохозяйстве, Объединенных котельных и теплосетях.

По итогам конкурса специалисты Службы охраны труда и промышленной безопасности и Учебно-курсового комбината определяли победителя по показателям в соответствии со специально разработанным чек-листом, такими как: порядок на рабочих местах, соблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности, исправность инструментов (оборудования), отсутствие застарелых загрязнений, актуализация нормативных документов и других.

Одним из критериев был порядок на рабочих местах. Фото: АО «Восточный Порт»

По результатам конкурса-смотра лучшим признано рабочее место слесаря по ремонту автомобилей Романа Машанова из Автохозяйства Порта (руководитель Евгений Шишко). Среди призеров: рабочие места специалистов Универсального перегрузочного терминала – такелажника Романа Солодовникова (руководитель Николай Хмельницкий) и фрезеровщика Павла Мисевича (руководитель Олег Нестеренко). Всем победителям вручили призы и памятные подарки с корпоративной символикой «Восточного Порта».

Всем победителям вручили призы и памятные подарки. Фото: АО «Восточный Порт»

Безопасность на рабочих местах – основа производственной деятельности и ключевая составляющая политики АО «Восточный Порт». Во всех подразделениях стивидорной компании под контролем профильной службы Порта системно проводятся различные мероприятия, включая конкурсы профессионального мастерства.

Безопасность на рабочих местах – основа производственной деятельности и ключевая составляющая политики АО «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

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