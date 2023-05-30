Шесть приморцев оказались в больнице из-за прогулок и пикников

На диагностике оказалось 1888 клещей, которых сняли с людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В краевом Роспотребнадзоре рассказали о том, что в больница обратилось уже 2730 человек с присасыванием клещей. Среди жителей края зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым бореллиозом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году приморцы «цепляли» клешей на 14% чаще обычного уровня многолетнего показателя. На диагностике оказалось 1888 клещей, которых сняли с людей. В 7 насекомых оказался антиген вируса клещевого энцефалита. При этом случаи заболевания энцефалитом не зарегистрированы.

В Роспотребнадзоре поделились еще статистикой: в 343 клещах обнаружены боррелии, в 351 клещах - риккетсии, в 19 клещах – эрлихии, в 10 клещах - анаплазмы.

В больницу с клещевым бореллиозом попало 6 человек из Владивостока, Уссурийска, Находки и Дальнегорска. Также есть случай клещевого риккетсиоза в Находке.

С целью профилактики инфекций на административных территориях провели противоклещевые обработки.

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