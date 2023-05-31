Роспотребнадзор назвал места на Камчатке, где чаще всего клещи нападают на людей

В 2023 году первое нападение паразита на человека произошло 8 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты камчатского Роспотребнадзора рассказали про ситуацию с таежными клещами в крае. По словам специалистов, за год регистрируется до 80 нападений паразитов. Эксперты также назвали места на Камчатке, в каких местах чаще всего можно встретить этих членистоногих. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, максимальную активность таежные клещи проявляют в период с июня по август. В 2023 году первое нападение паразита на человека произошло 8 мая в районе Халатырского пляжа.

Чаще всего таежные клещи атакуют людей в следующих муниципалитетах полуострова: в Елизовском (особенно район «5-й стройки» и Паратунская зона), Петропавловск-Камчатском городском округе, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах.

Болезнь Лайма после укуса клеща зарегистрировали в Елизовском, Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах. Около 11% паразитов инфицированы боррелиозом.

Врачи напоминают, что при посещении лесов стоит надевать защитную одежду, а дома осматривать себя и своих животных.

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