Житель Приморья сжег собственный дом, чтобы скрыть труп убитого им мастера

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье прокуратура Партизанска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина пойдет под суд по уголовному делу об убийстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе краевого ведомства. Случилось все еще в сентябре прошлого года. Приморец находился в своем доме на Ладожской, к нему пришел мастер, чтобы отремонтировать печку. Хозяин помещения предложил работнику вместе выпить.

Посиделки затянулись до такой степени, что переросли в конфликт. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе прокуратуры, какой-то конкретной причины ссоры нет, хозяину дома просто алкоголь ударил в голову. В итоге все закончилось смертью мастера – приморец ударил его совком по голове.

Но на этом ужасы истории не закончились. Чтобы скрыть свое преступление, мужчина перенес тело убитого в погреб и поджег свой дом.

На приморца завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас он находится под стражей, дело рассмотрит Партизанский городской суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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