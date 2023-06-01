Сюда не заезжайте: ЧП на дороге встревожило автолюбителей Владивостока

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Утром 1 июня во Владивостоке произошло ЧП. Как рассказали местные жители, по неизвестным причинам прорвало асфальт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, случилось все на улице 40 лет ВЛКСМ. В районе одного из домов на месте асфальта образовалась огромная дыра. Ситуация и без того неприятная, но ухудшает ее то, что над образовавшейся «пропастью» находится автомобиль. Настоящее чудо, что машина вместе с дорожным покрытием не ушла под землю.

Из-за чего произошло ЧП, очевидцы не сообщают. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу администрации города, а также в МУПВ «ВПЭС» и АО «ДГК».

– В результате гидравлических испытаний на теплосетях «ДГК» произошел порыв. Компания в курсе ситуации, эвакуатор едет, – рассказали представители мэрии.

Случившееся также прокомментировали в пресс-службе «ДГК». Специалисты ПТС уже работают на месте, чтобы устранить повреждения на участке магистральной сети и выполнить восстановительные работы.

– Ответственность «ДГК» за нанесение ущерба третьим лицам застрахована.

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