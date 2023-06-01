Два кота и домовой: любимые персонажи из детства в исследовании Wink и Литрес

В опросе участвовали более тысячи респондентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии Дня защиты детей Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и книжный сервис Литрес провели совместный опрос среди пользователей и узнали, кто из персонажей отечественных детских мультфильмов и книг был для них примером в детстве и чему эти герои могут научить современных детей. В опросе участвовали более тысячи респондентов.

Детский контент – один из самых востребованных в видеосервисе, а популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Поэтому неудивительно, что большинство пользователей (93%) сегодня с удовольствием знакомит своих детей с отечественными анимационными фильмами и произведениями и готовы объяснить, почему это важно. Так, более 70% ответивших считают, что книги и мультфильмы учат отличать добро от зла и формируют у детей правильную систему ценностей. Примерно одинаковое количество ответивших отметило, что герои помогают младшему поколению преодолевать трудности и достигать целей (63%), а также развивают способности мыслить нестандартно (62%).

По признанию большинства пользователей, в детстве они не просто любили книги и мультфильмы (85%), но и хотели быть похожими на героев культовых мультиков и рассказов (62%). Среди качеств, которые больше всего привлекали взрослых в героях в детстве, 70% ответивших назвали доброту и искренность. 64% ценили чувство юмора и острый ум персонажей, перед обаянием и харизмой вымышленных персонажей не могли устоять 55% пользователей. Наконец, примерно равное количество участников отметило, что любимые вымышленные герои нравятся им за настоящую честность и порядочность (49%), а также за жизнерадостность и энтузиазм (48%).

В пятерку самых любимых и влиятельных персонажей вошли довольно разные характеры. Рейтинг героев из детства возглавил Кот Матроскин (58%). Этот ироничный сказочный персонаж – настоящий экранный долгожитель. Зрители впервые увидели его в 1978 году, а спустя 40 лет он вернулся на экраны в современном мультсериале «Простоквашино» (0+). На втором месте – Котенок по имени Гав (50%), трогательный и любопытный герой одноименного цикла мультфильмов, снятого по мотивам сказок Григория Остера. Третья строчка – у кукольного Домовенка Кузи (46%), похождениям которого посвящен цикл мультфильмов «Приключения домовенка Кузи» (0+). На четвертом месте расположился находчивый Заяц (43%) из «Ну, погоди!» (0+). А замыкает пятерку лидеров Алиса Селезнева (42%), героиня цикла детских фантастических книг Кира Булычева и знаковой экранизации «Гостья из будущего».

В топ-10 также вошли Кот Леопольд, герой мультсериала «Приключения кота Леопольда» (6+), Волк из «Ну, погоди!» (0+), Винни Пух из одноименного отечественного мультфильма, Мамонтенок из мультфильма «Мама для мамонтенка» (6+), и Чебурашка – персонаж, который из мультяшного героя вырос в кинозвезду, в 2022 году снявшуюся в семейном блокбастере «Чебурашка» (6+).

В основу методологии исследования лег опрос, в котором участвовали более 1 тыс. пользователей старше 16 лет из разных городов России. Респондентам предложили ответить на вопросы через специальную форму, опубликованную в соцсетях на площадках в ГК «ЛитРес» и Wink. Затем данные были проанализированы автоматическим способом, а также силами аналитиков ГК «ЛитРес». При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе «другое». В качестве ответов на вопрос про любимых героев детства им были предложены книжные персонажи, которые фигурируют в известных отечественных анимационных адаптациях, а также образы из знаменитых советских и российских мультфильмов без прототипов в литературе. Предложенные варианты не включали персонажей сказок русских авторов, а также народных сказок.

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