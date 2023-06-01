В первые выходные лета в Приморье ожидаются дожди с грозами

О погоде рассказала Марина Парфенова. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первый день лета подарил жителями Приморья нестабильную погоду: утром в крае пошел дождь, днем засветило солнце. Главный редактор портала Примпогода Марина Парфенова рассказала, что ждет жителей региона в предстоящие выходные, 3 и 4 числа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась синоптик, в субботу, 3 июня, погода не обрадует приморцев, так как на нее повлияют атмосферные фронты. Ночью осадки не ожидаются, а столбики термометров покажут +7…+13°C, а на северо-востоке +2…+6°C. Днем пройдут дожди различной интенсивности, в некоторых районах с грозами. Температура воздуха достигнет +14…+21°C.

В воскресенье, 4 июня, фронт уйдет на восток, дожди сохранятся лишь в некоторых районах. Днем прояснит, осадки прекратятся, потеплеет на 1-3 градуса, чем сутки назад.

Во Владивостоке в первые летние выходные ожидается разная погода. В ночь на 3 июня осадки не ожидаются, столбики термометров +11…+13°C. Днем потеплеет до +18…+22, при этом в город ворвутся дожди. В ночь на 4 число, осадки прекратятся, температура воздуха не изменится, а днем потеплеет до +20…+24°C.

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