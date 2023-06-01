В Приморье стартовал просветительский проект «Арсеньевская карта»

Глава региона рассказал ребятам подробнее о проекте «Арсеньевская карта» Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал старт проекту «Арсеньевская карта», названного в честь географа и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Суть проекта заключается в том, что школьники смогут бесплатно ходить в музеи, театры, кино, а также участвовать в экскурсиях по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас проект работает в пилотном режиме, но к нему уже присоединились Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, Приморский океанариум, иммерсивный проект «Голос внутри» и Владивостокская крепость, а также кинотеатры Владивостока: «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Владивосток» и «Черемушки». Список будет пополняться.

Глава региона рассказал ребятам подробнее о проекте «Арсеньевская карта»:

– Вы все являетесь первооткрывателями. Именно для вас Приморский край создал карту, посвященную путешествиям по музеям, театрам, различным интересным природным местам. И назвали мы эту карту «Арсеньевской». Дорогие ребята, мы делаем все, чтобы ваше детство было счастливым, чтобы вы не знали забот. Вы – поколение, которому предстоит дальше строить Приморье, которому дальше жить в нашем государстве.

После презентации проекта губернатор проводит школьников на первый сеанс по карте. Ребята смотрели фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

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