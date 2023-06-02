«Как детям ходить в туалет?»: родители из Владивостока возмущены блокадой санузлов во время ЕГЭ

Родители хотят привлечь руководство школы к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Владивостока сообщили о том, что в одной из местных школ во время экзаменов в туалетах учреждения сняли двери с петель. Об этом в социальных сетях рассказала мама одного из учеников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о школе № 14. По словам женщины, администрация школы не хочет, чтобы ученики сдали экзамен нечестным путем, и чтобы никто ничего не списал, руководство сняло туалетные двери.

– Как подростки должны ходить в туалет? Мало ли какие проблемы могут быть у человека, которые он не хочет выставлять напоказ другим людям. Считаю это неприемлемым, руководство нужно привлечь за нарушение прав человека и издевательство над ребятами.

Корреспондент «Комсомолки» связался с администрацией школы, чтобы во всем разобраться. Как оказалось, нет никакой связи между экзаменами и отсутствием дверей в туалетах.

– Двери специально не снимались. Их повыносили школьники во время учебного года. У администрации не было средств и времени, чтобы восстановить туалеты.

Устранить все неполадки планируют к новому учебному году.

Кстати, по социальным сетям разлетелось письмо якобы от директора школы, который прокомментировал слухи.

– Не хотелось, чтобы люди думали, что мы издеваемся над детьми, с нашей стороны всегда стараемся сделать комфортными условия для сдачи экзаменов.

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