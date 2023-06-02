Власти Приморья закупят 200 путевок для отдыха в лагерях для детей из ДНР

Лагерь посетят дети из Тореза Донецкой Народной Республики. Фото: Евгения ГУСЕВА

В приморском министерстве образования рассказали, что краевые власти хотят приобрести 200 путевок в пансионат «Красный Десант», который находится на территории Ростовской области. В лагерь отправятся дети и сопровождающие из Тореза Донецкой Народной Республики. Отдых продлится с 16 августа по 5 сентября. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Город Торез – побратим Приморья в Донецкой Народной Республике. Второй год подряд мы помогаем его маленьким жителям отдохнуть в летних лагерях. На этот раз путевки приобретем для 200 ребят, – поделилась министр образования региона Эльвира Шамонова.

В 2023 году в летних лагерях отдохнут около 120 тысяч юных жителей края. Также предусмотрены путевки в профильные, загородные и санаторные оздоровительные учреждения почти для 2,5 тысячи ребят, а Всероссийский детский центр «Океан» примет 800 детей из семей участников спецоперации.

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