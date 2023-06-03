В мэрии Владивостока напомнили об ограничениях движения по Русскому мосту 4 июня

Расписание автобусов будет скорректировано. Фото: Игорь НОВИКОВ

В предстоящее воскресенье, 4 июня, в приморской столице пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Из-за мероприятия будет ограничено движение транспорта по Русскому мосту, а также по Университетскому проспекту и участку на Бархатной. Запрет продлится с 15:00 до 19:00, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы людям было удобно заезжать на остров Русский и возвращаться в город, городские власти скорректировали расписание для автобусов: №15 и №77 от северного КПП ДВФУ будут отправляться во Владивосток в 15:40, 16:40, 17:00, 17:40, а от остановки «Катерная» к Приморскому океанариуму – в 17:00.

Автобусы маршрута №29 перевозить пассажиров с остановки «Воевода» до поворота к отделению полиции №2 (пос. Аякс, 25).

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.