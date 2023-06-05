В Приморье парень и девушка на внедорожнике рухнули с обрыва

Причина ЧП пока неизвестна. Фото: telegram-канал @nakhodkavirtual.

Минувшей ночью в Приморье произошло ЧП. По неизвестным причинам автомобиль упал с обрыва. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали приморцы в социальных сетях. По словам жителей края, все произошло в Находке в районе Рицы. Внедорожник с водителем и пассажиркой рухнул с обрыва. Что стало причиной ЧП – неизвестно.

Приморцы сообщают, что парень с девушкой после падения остались живы. Судя по кадрам, на место прибыли спасатели. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Приморью за подробностями.

Ранее во Владивостоке в районе улицы Аквамариновая произошла аналогичная ситуация. Автомобиль съехал с обрыва и застрял между скалами. Специалисты спасали водителя, спускаясь к нему на веревках. Пострадавшего мужчину передали сотрудникам скорой помощи.

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