Вспыхнул как спичка: ночной пожар в районе детской поликлиники в Арсеньеве встревожил жителей

Пострадавших из ЧП нет. Фото: принтскрин видео.

В Арсеньеве в районе дома на Октябрьской напротив детской поликлиники сгорел автомобиль. По словам очевидцев, внутри салона находились товары, общая сумма которых превышает 150 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились приморцы, автомобиль взорвался в 2:30 ночи, после чего пламя стремительно поглотило его. Из людей никто не пострадал, а вот товары на сумму в 150 тысяч вернуть уже явно не удастся.

На следующий день после ЧП машину увезли. Оказалось, что огонь повредил еще две машины, которые стояли рядом – Honda Odyssey и Toyota Mark II.

Что именно стало причиной возгорания, неизвестно, в этом предстоит разобраться специалистам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.