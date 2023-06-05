Главный синоптик Приморья посоветовал жителям края готовиться к напряженному лету

В край придет жара из Китая. Фото: Антон ПИКУС

Первые летние дни совсем не порадовали жителей Приморья, ведь на край обрушились дожди с грозами, а в некоторых районах отмечался град. По словам главного синоптика региона Бориса Кубая, начало июня отличается от среднестатистического. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился глава Примгидромета, атмосферные фронты регулярно и без каких-либо проблем проходят над территорией края с запада на восток и провоцируют развитие кучево-дождевых облаков с ливнями и грозами, что в основном характерно для второй половины лета и начала осени.

– Отсутствие антициклона «отключило» Охотское море, традиционно являющееся поставщиком во Владивосток холодного воздуха с северо-востока, в результате среднесуточная температура воздуха превышает обычную на 2-3 градуса.

Борис Кубай также отметил, что лето в Приморье ожидается напряженным. Дело в том, что в восточной части Китая наблюдается нагнетание тропической и субтропической жары в 35-40°C. Но к концу первой декады июня над акваторией Охотского моря может зародиться антициклон, благодаря чему на побережье температура воздуха опустится до нормы.

– В начале следующей декады депрессия, скорее всего, выдавит его в Тихий океан, над Японским морем может пройти южный циклон с приличными дождями и далее в край начнет подступать жара с территории Китая.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.