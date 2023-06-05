Авария на подстанции оставила 22 тысячи жителей Владивостока без света

Свет планируют вернуть вечером 5 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 5 июня часть жителей Владивостока, проживающая в центре города, осталась без электричества. В пресс-службе АО «ДРСК» корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что стало причиной отключений. Подробности – в материале.

По словам представителей компании, после обеда на подстанции 110 кВ «Залив» отключилось оборудование. Именно из-за этого центральная часть приморской столицы осталась без света. Энергетики оперативно прибыли на место, чтобы осмотреть приборы.

Как поделились в Муниципальном центре управления Владивостока, отключения затронули Тигровую, Уткинскую, Фокина, 1-ю Морскую, Октябрьскую, Алеутскую улицы и Океанский проспект. Планируется, что электричество вернется к 17:00.

По факту отключения прокуратура города организовала проверку.

Напомним, что 5 июня часть жителей города осталась без холодной воды. Отключения связаны с плановыми ремонтными работами.

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