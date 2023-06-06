Товарооборот между Приморьем и Беларусью с 2019 года вырос в шесть раз

Губернатор Приморья и заместитель премьер-министра Республики Беларусь. Фото: Правительство Приморского края

Торговый оборот Приморья с Республикой Беларусь по итогам 2022 года составил более 7,5 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с заместителем премьер-министра Республики Леонидом Зайцем в Минске, сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Леонид Заяц поблагодарил главу Приморья за активное сотрудничество, также он отметил, что важно реализовать все ранние договоренности.

По словам губернатора края, с 2019 года товарооборот увеличился в шесть раз и в 2022 году составил 7,6 миллиарда рублей, торговые сети Приморья и Республики Беларусь заключили более 20 прямых договоров на поставки продовольствия. В первом квартале 2023 года объем реализованной продукции достиг 565 миллионов.

– В прошлом году мы экспортировали тысячу тонн рыбопродукции. Поставляем минтай, сельдь, кальмар, консервы. Объемы пока незначительные, но динамика хорошая – рост поставок в 3,3 раза к уровню 2021 года.

Приморье также увеличивает поставки товаров Дальнегорского ГОКа, уже заключен контракт на 2,2 тысячи тонн борной кислоты. Во время встречи белорусская сторона предложила создать на территории края совместное предприятие по производству молочной продукции.

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