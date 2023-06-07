В суде Владивостока пройдет слушание дела о том, что в чужой могиле похоронили еще одного человека

Родственники также потребовали выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первореченском районном суде Владивостока в четверг, 8 июня, будет слушаться дело семьи, у которой в могиле родственника похоронили чужого человека. Они планируют оспорить действия частной похоронной службы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Золотой мост».

Все произошло в конце 2021 года на Морском кладбище города. Семья вдруг обнаружила на выкупленном участке в пределах оградки необычный «сюрприз» - похороненного над их родственником человека. При этом никто не просил у семьи разрешение на это захоронение.

Родственники написали претензию в похоронную компанию с просьбой принять меры и исправить произошедшее. Тем более, что подобные «двухъярусные» захоронения незаконны. Но письмо осталось без ответа, поэтому семья обратилась в суд. Они также потребовали выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

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