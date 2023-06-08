Рухнувший столб. Фото: Telegram-канал ТОП-Новости VL – Vlad_ork.

В излюбленном месте для прогулок произошло ЧП – на набережной Спортивной гавани во Владивостоке рухнул фонарный столб. Произошло это в дневное время, и только по счастливой случайности упавшая конструкция не задела никого из отдыхающих. В пресс-службе администрации города прокомментировали произошедшее. Специалисты считают, что в этом могут быть замешаны вандалы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Столб освещения упал в дневное время суток, как раз в тот момент, когда на набережной было многолюдно. Как рассказали очевидцы происшествия, конструкция с грохотом рухнула на землю, плафон и вовсе отлетел в ограждение. В момент падения фонарь никого не задел.

Этой же ночью специалисты аккуратно демонтировали конструкцию и увезли на ремонт. Планируется, что в ближайшие дни его вернут на прежнее место.

– Работы проведут специалисты ВПЭС. Там говорят, что столб как будто вырван, причем вместе с фундаментом. Вероятно, на месте «потрудились» вандалы, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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