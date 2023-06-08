Большую школу на 1100 мест построят в Уссурийске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новую школу на 1100 мест для юных уссурийцев построят на улице Чичерина. Для возведения здания выделят 507 миллионов рублей, деньги направит государственная корпорация ВЭБ.РФ, также к финансированию привлекут заемные средства и капитального гранта. Дочерняя компания госкорпорации «ПроШкола» займется строительством образовательного учреждения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Строительство школ – приоритетное направление для ВЭБ.РФ. Объекты образования – важная часть инфраструктуры, без которой невозможно представить развитие российских городов. Строя школы, мы строим будущее. И для нас важно поддержать проект, социальную миссию, которую «ПроШкола» как федеральный оператор программы по созданию новых школ взяла на себя, – прокомментировал зампредседателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

После того, как новая школа будет построена, по документам ее зарегистрируют на публичные органы власти. В течение 10-15 лет региональный и федеральный бюджеты будут возмещать банкам инвестиции, а в это время бизнес будет обслуживать здание. Таким образом госкорпорация помогает Приморью и другим регионам России решить важную задачу – сокращение второй смены в школах.

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