Летом опасен не только ротавирус: детский врач из Приморья рассказала, какие инфекции угрожают детям

При первых симптомах болезни врач рекомендует обращаться в больницу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наконец-то наступило долгожданное лето, а это значит, что нет необходимости кутать шею в шарф, чтобы защитить горло, и можно есть мороженое на улице, не боясь заболеть. Однако терять бдительность не стоит, ведь теплое время года не дает гарантию того, что вы не заболеете. Заведующая педиатрическим отделением КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» Виктория Гороховская рассказала, какие инфекции просыпаются в жаркий сезон, а также как уберечь себя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам эксперта, ротавирус наиболее опасен в теплое время года, особенно для детей первых трех лет, так как он вызывает рвоту, лихорадку, обезвоживание. Но такие же симптомы появляются и из-за энтеровирусов.

Заведующая педиатрическим отделением КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3» Виктория Гороховская. Фото: из личного архива

– Летом активизируются бактерии, которые в тепле и влажности размножаются на продуктах питания, в воде и почве. Среди самых опасных – сальмонелла, кишечная палочка и стафилококки. Последние, кстати, ответственны за 80% наших пищевых токсикоинфекций, а третьи – виновники летних диарей и рвот – это дизентерийные амебы и лямблии, реже – бластоцисты.

Подхватить эти кишечные патологии крайне просто, бактерии попадают в организм через немытые руки, питьевую некипяченую воду, несвежую пищу, которые хранились без соблюдения санитарных норм. Заразиться можно и при купании в морях, бассейнах и реках.

Симптомы заражения типичны – повышается температура, у ребенка пропадает аппетит, он становится вялым и не хочет играть, появляется рвота, а через несколько часов – жидкий стул.

– Все эти последствия неприятны, но сами по себе не опасны. А вот потеря жидкости и солей при поносе и рвоте может привести к обезвоживанию организма, а это уже серьезная угроза для детей. Когда потери не очень обильные, достаточно просто пить воду: небольшими глотками, каждые пять – десять минут. При тяжелом течении кишечных инфекций требуется госпитализация в стационар. Поэтому первое правило – при появлении признаков кишечной инфекции у детей необходимо обратиться к врачу.

Специалист также предупреждает, что самостоятельно давать антибиотики ребенку ни в коем случае нельзя, решать, что принимать и в какой дозировке, должен врач.

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