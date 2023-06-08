Названы затопленные из-за мощнейшего ливня улицы Владивостока

Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ

В УГИБДД УМВД по Приморскому краю заявили, что движение по краевой столице ведется в штатном режиме после мощного ливня. Сотрудники несут усиленную службу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

– Затопленные улицы города: Калинина в районе остановки «Радиоприбор», Луговая, Авроровская, стадионы «Строитель» и «Динамо», а также в направлении за город по улице Маковского, – сообщили в УМВД.

Автомобилистам придется выбирать объездные пути, а лучше, как рекомендовал и мэр Константин Шестаков, воздержаться от поездок.

Напомним, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, а вузы организуют онлайн-обучение. Выпало более 73 миллиметров осадков за день – более половины месячной нормы. Владивосток уходит под воду.

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