Почти 30 управляющих компаний Приморья лишились лицензии

Лицензию не продлили 27 управляющим компаниям, которые обслуживают 430 домов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Приморские «управляйки» лишились лицензий. Об этом сообщили в правительстве края. Список организаций опубликован на портале. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, лицензию не продлили 27 управляющим компаниям, которые обслуживают 430 домов. В государственной жилищной инспекции уточнили, что спустя пять лет действие лицензии кончилось, а оснований продлевать ее просто не оказалось. Отказы УК получи ли по причине нарушения соответствующих требований: задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие у руководителя управляющей организации квалификационного аттестата, который подтверждает компетентность руководителя в области жилищно-коммунальной сферы, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, и так далее.

Из 27 лишенных УК во Владивостоке работают семь:

ООО «УК Эгершельд ДВ» (44 дома);

ООО УК «Атлант» (24 дома);

ООО «Современные Коммунальные Системы» (54 дома);

ООО «УК Восточная строительная компания» (нет домов в обслуживании);

ООО «Восточная строительная компания» (восемь домов);

ООО «Управляющая организация «Дальневосточные коммунальные системы» (пять домов);

ООО «Управляющая компания «ВЛ-Сервис» (четыре дома).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Также в правительстве Приморского края уточнили, что около 50 «управляек» просто не явились на продление лицензий. И это при условии, что у 34 из них в ведении находятся более 200 многоквартирных домов.

– Для недопущения оставления домов без управления с 1 июня 2023 года управляющие организации, лишенные лицензий и не подавшие заявление на их продление, обязаны надлежащим образом исполнять обязанности по обслуживанию зданий, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в домах до тех пор, пока собственники на общем собрании не выберут другую управляющую организацию с действующей лицензией. Также муниципалитеты могут провести открытый конкурс по отбору управляющей организации. Вся подробная информация об управляющих компаниях имеется в системе ГИС ЖКХ, – разъяснили в ведомстве.

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