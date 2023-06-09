Момент массового ДТП с автобусом и самосвалом во Владивостоке попал на видеорегистратор

Последствия аварии. Фото: Служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Неуправляемый автобус устроил серьезную аварию на трассе во Владивостоке. Об этом стало известно накануне вечером, 8 июня. Судя по всему, у общественного транспорта отказали тормоза. Шофер всячески пытался избежать столкновения с другими участниками авто, но безуспешно. Момент самого ДТП попал на камеру видеорегистратора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по предварительной информации, у автобуса по неизвестным пока причинам отказали тормоза. Водитель «прижался» к бетонному разделителю, чтобы свести ущерб к минимуму, но в этот момент он уже подъезжал к дорожному затору, куда, собственно, и влетел транспорт. Первым под удар попал автомобиль марки Toyota Kluger. Далее пострадала Toyota Corolla Axio, которую отбросило в Toyota RAV4. Пока участники ДТП ожидали оформление, в «Клюгер» влетел еще и самосвал.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Информация о пострадавших пока отсутствует. Автомобили получили серьезные кузовные и механические повреждения. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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