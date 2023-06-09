В Приморье из-за дождя оказалось отрезано село Садовое

В ночью на 9 июня на дорогах края дежурили 35 единиц техники. Фото: АО «Примавтодор»

Специалисты Примавтодора рассказали, что после мощного ливня, который ворвался в край, обстановка на дорогах оказалась спокойнее, чем предполагалось: на утро 9 июня открыт проезд по большинству региональных трасс, однако без локальных проблем не обошлось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– На краевых дорогах ожидали большие дожди по югу и побережью. Переживали за мосты, которые сейчас строим, но подъема воды пока нет. Отрезан один населенный пункт – село Садовое. Пострадала дорога Гродеково – Барановский – Садовый. К вечеру должны сообщение возобновить, – поделился главный инженер Примавтодора Антон Гаврилишин.

Как добавили в пресс-службе компании, глубина перелива на этой трассе составила 50-60 сантиметров.

В ночь на 9 июня на дорогах края дежурили 35 единиц техники, филиалы патрулировали и очищали трассы. Переливы от 15 до 16 сантиметров глубиной и от 80 до 800 метров длиной наблюдаются в Пограничном округе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молоко без антибиотиков – миф или реальность

Репортажи с федеральных каналов вы видели, а как с этим дела в Приморье? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.