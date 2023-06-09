Стало известно, что ждет гостей ВЭФ на «Улице Дальнего Востока»

Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке на острове Русский с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум. Традиционно здесь откроется выставка «Улица Дальнего Востока», концепция которой уже утверждена. В 2023 году главная идея павильона Приморья – раскрыть возрастающую значимость края в качестве важного транспортно-логистического узла, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в региональном министерстве экономического развития, в интерьер и экстерьер павильона добавят индустриальный акцент, участников форума ждут зоны туризма, культуры, спорта, промышленно, науки, СВО, логистики и транспорта. Снаружи организуют пространство «Приморский Арбат» с зоной отдыха, кафе-магазином, трибуной-амфитеатром с навесом.

– В павильоне будут представлены наши выдающиеся организации и крупнейшие инвестиционные проекты, которые позволят не только привлечь инвесторов, но и вселить уверенность в жителей Приморского края, что у нашего региона светлое и процветающее будущее, – отметил зампредседателя краевого Правительства Николай Стецко.

В 2023 году в повестке ВЭФ главными вопросами станут: сотрудничество с дружественными странами, интеграция платежных инфраструктур, ход работы по обновлению дальневосточных городов и многое другое.

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