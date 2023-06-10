Соцсети: водитель автобуса набросился на девушку и скрылся с места ДТП во Владивостоке

Фото: Сергей БАЛАНОВ

По социальным сетям Владивостока расходится видео с подписью, что водитель автобуса накинулся на девушку после небольшого дорожно-транспортного происшествия. Инцидент на камеру сняли очевидцы в районе остановки «ВВГУ» на улице Гоголя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам очевидцев, девушка ехала на машине по Гоголя, где сейчас ведется дорожный ремонт, когда автобус задел наружное зеркало заднего вида. После этого, якобы, водитель общественного транспорта вышел из салона и на бросил на водительницу. Момент с женскими криками попал на видео. После этого мужчина, предположительно, попытался скрыться.

Точный номер маршрута синего автобуса разобрать на размытых кадрах невозможно, однако факт зафиксирован. «Комсомолка» обратилась за комментариями в пресс-службу городской администрации и УМВД РФ по Приморью. В ведомствах обещали предоставить ответы.

Пока же подписчики различных пабликов гадают, кто же на самом деле виноват, и спорят, кого нужно наказать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессия – угольщик

О сложности работы в одном из самых огромных предприятий Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.