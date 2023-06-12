Мэр Владивостока поздравил гостей и жителей города с Днем России

Страна отмечает День России. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этот понедельник, 12 июня страна отмечает День России. Мэр Владивостока, Константин Шестаков поздравил гостей и жителей города с этим значимым праздником, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Сегодня, когда каждый из нас трудится на благо своей семьи и региона, из этого труда складывается мощь и сила России. Благодарю каждого из вас за целеустремленность, активную гражданскую позицию и участие в развитии города и края. Желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного счастья, мира и благополучия. С праздником!

Напомним, с 12 часов на центральной площади для жителей и гостей города проведут увлекательную программу, которая продлится до 17:00. Откроются яркие фотозоны, где можно будет сделать яркие снимки на память, стартуют мастер-классы, а также творческие конкурсы для юных жителей Приморья.

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