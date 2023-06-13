Флаг международных игр «Дети Приморья» установили на высоту 1279 метров на горе Фалаза

Флаг уже побывал в Пограничном и Октябрьском округах. Фото: Оргкомитет МСИ «Дети Приморья».

Эстафета флага первых международных спортивных игр «Дети Приморья» посетила вершину горы Фалаза. Участие в мероприятии приняли ребята и взрослые из секции спортивно-туристического клуба «Гринтур», а также представители оргкомитета будущих соревнований и волонтеры. Руководил походом заслуженный путешественник России, руководитель турклуба Владимир Шкрябин, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Флаг водрузили на высоту 1279 метров. Кроме вершины горы знамя игр побывало в Пограничном и Октябрьском округах, встретили его юные жители из поселка Пограничный и села Покровка. Медвежонка Влада и лисичку Злату – хранителей символа соревнований – поприветствовали спортсмены из команд, которые в начале июля отправятся завоевывать победы на «Дети Приморья». Сейчас же ребята много тренируется.

Следующие пункты, где появится флаг, Большой Камень и Смоляниново. В пресс-службе правительства Приморья корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что делегация прибудет в эти населенные пункты 15 июня. На 16 число запланирован визит в Славянку и Вольно-Надеждинское, 17 июня флаг провезут через Уссурийск и Артем, а уже 1 июля, в день старта, эстафету передадут Владивостоку.

Напомним, что участвовать в играх будут дети не только из Приморья, но и из Запорожской, Донецкой, Херсонской областей, Республики Беларусь, а также из Китая. Соревнования начнутся во Владивостоке 1 июля и продлятся до 6 числа.

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