Более 300 тысяч рублей заплатил приморец за оторванный шланг на АЗС в Уссурийске

Арендатор АЗС, конечно, неисправность устранил, а после – обратился с исковым заявлением в суд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задумывались ли вы, сколько может стоить банальная невнимательность при заправке автомобиля на АЗС? Теперь житель Уссурийска не понаслышке знает о том, какую сумму придется заплатить за поврежденную автозаправочную колонку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В УФССП по Приморскому краю оказалось исполнительное производство о возмещении материального ущерба. Речь шла о порче имущества, а если быть точными – о повреждении колонки на одной из АЗС в Уссурийске. Так, молодой человек, заправив свой автомобиль, забыл вытащить «пистолет» из бензобака и тронулся с места. Итог – оторванный шланг и приход колонки в негодность.

Арендатор АЗС, конечно, неисправность устранил, а после – обратился с исковым заявлением в суд. Там виновника ЧП обязали выплатить материальный ущерб, а также стоимость восстановительных работ и упущенной выгоды из-за простоя колонки. Общая сумма составила более 300 тысяч рублей.

Достоверно зная об обязательствах, должник не спешил исполнять требования по суду. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора, о взыскании со всех банковских карт и даже с зарплатного счета. Кроме этого, приморцу запретили любые регистрационные действия в отношении двух принадлежащих ему авто. Как раз в этот момент мужчина уже выставил на продажу одно из транспортных средств, но запрет осуществить сделку не позволил.

При таких обстоятельствах неплательщику ничего не оставалось, кроме как погасить имеющуюся задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере более 20 тысяч рублей.

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