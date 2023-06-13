Кража века: житель Владивостока украл кое-что с чужого авто, чтобы установить на свой

О произошедшем в полицию сообщила 60-летняя владелица авто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Владивостока в поисках детали на свой автомобиль решился на отчаянный шаг. Приморец украл капот с чужого авто, припаркованного у дома. Подозреваемого в краже быстро задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О произошедшем в полицию сообщила 60-летняя владелица авто марки Toyota Wish. Женщина рассказала, что обнаружила отсутствие капота на своей машине, которую она припарковала у дома на Шошина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели автомобиль, а также просмотрели записи с камер наблюдения.

В ходе мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый житель Владивостока. Мужчину задержали в этот же день и доставили в отдел полиции. Там подозреваемый во всем признался и рассказал, что планировал установить капот на свой личный автомобиль той же марки. По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, заведено уголовное дело.

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