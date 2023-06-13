Новую краевую меру поддержки для медработников ввели в Приморье

Выплату получат сотрудники специализированных медучреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье для медработников учреждений, которые финансируются за счет краевого бюджета, ввели дополнительные меры поддержки. Речь идет о сотрудниках организаций, которые не стали получателями соцвыплаты, обеспеченной с 1 января 2023 года федеральным Правительством. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в краевом министерстве здравоохранения, на выплаты в региональном бюджете предусмотрено 44,5 миллиона рублей.

– Специализированные медучреждения в перечень получателей не вошли. На уровне Правительства было принято решение направить средства на выплаты медперсоналу таких учреждений из краевого бюджета, – рассказала зампред правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Региональной мерой поддержки смогут воспользоваться медработники, которые оказывают первичную помощь по заболеванию или по территориально-участковому принципу. Анастасия Худченко добавила, что в реестр включили 39 государственных организаций, сотрудники которых получат новые выплаты.

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