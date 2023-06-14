В Приморье назначили нового председателя Арбитражного суда

Новый председатель. Фото: Арбитражный суд Приморья.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Арбитражного суда Приморского края. Им стал Эльдар Сеитов, который был и.о. три года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сеитов больше 12 лет является судьей. Раньше он занимал должность судьи в ЯНАО, с 2016 года он стал заместителем председателя. В апреле 2020 года Сеитова назначили и.о. председателя в Приморском крае. А в начале февраля 2023 года его кандидатуру одобрили на заседании Высшей квалификационной коллегии судей в Москве. Он также возглавляет судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что неизвестные взломали сайт Арбитражного суда Приморского края.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.