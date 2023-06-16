VK FEST во Владивостоке уже совсем скоро: чего ожидать от одного из крупнейших фестивалей России

На фестивале выступит множество звезд. Фото: Даниил ОПАРИН

Фестиваль VK FEST (0+) уже в эту субботу, 17 июня, ворвется со своей зажигательной программой в столицу Приморского края. Старт мероприятий в 16:00, веселье продлится до 22:00, возможно дольше, если будет больше музыки. Что ждет гостей мероприятия, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Стоит отметить, что во время фестиваля можно будет не только отдохнуть, но и проверить здоровье. Вот так здорово совместить приятное с полезным. Здесь вы сможете пройти тестирование на ВИЧ. Специалисты ответят на любые вопросы о профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции. Также с вами поделятся информацией, как стать донором и каковы шансы встретить своего генетического близнеца.

Вообще программа рассчитана на посетителей всех возрастов. Можно смело приходить с детьми. В рамках VK FEST есть активности для юных приморцев и их родителей. Например, центр PROЛица project подготовил для ребят задания: они должны будут сделать креативные фото в разных локациях, а затем смогут участвовать в розыгрыше специальных призов.

А известный в крае Музей-заповедник истории Дальнего Востока подготовил интересный практикум «Сказочная мультиграфия». Детям расскажут, как создаются их любимые мультики, и даже научат некоторым тонкостям этого мастерства. И это лишь малая часть запланированных мероприятий для юных жителей и гостей края.

Конечно же будет очень много музыки. Во Владивосток приедут такие знаменитые артисты, как Баста, Ольга Бузова, Джарахов, Vavan, Mary Gu, Mia Boyka и GSPD. Также гости фестиваля смогут пообщаться с блогерами Дмитрием Масленниковым и Kara Kross. В течение всей программы приморцы смогут принять участие в челленджах и играх, а самые активные смогут выступить рядом с кумирами.

Будет чему и поучиться на фестивале, например, как писать пейзажи акварелью, попробовать себя в актерском мастерстве, создать коллаж и многое другое. Будут здесь и площадки для любителей IT-технологий. Самые любопытные познакомятся с роботом-манипулятором Dobot, который может сам нарисовать рисунок или перемещать предметы из одного места в другое.

Спортсменов и просто любителей активного образа жизни порадуют зоны для триатлона и фитнеса на мини-батутах, выступления и состязания в трюках на специальном надувном мате от Федерации трикинга, а также спортивные баттлы и многое другое.

Все это уже можно будет изучить, посмотреть, послушать на VK FEST 17 июня.

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