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НовостиВладивосток17 июня 2023 3:15

Во Владивостоке у нелегального предпринимателя конфисковали самокаты

Теперь суду предстоит решить, что же будет с изъятыми вещами дальше
София МИХАЙЛОВА
Самокаты предназначались для детей.

Самокаты предназначались для детей.

Фото: Администрация Владивостока

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке конфисковали самокаты у нелегального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в ходе рейда полиции и административно-территориального управления Фрунзенского района. Сразу девять самокатов мужчина сдавал без разрешающих документов. На него составлен административный протокол о нарушении. Теперь бизнесмена ждет суд, который и решит дальнейшую судьбы изъятых игрушек.

Подобные мероприятия ведомства проводят регулярно, чтобы как раз таки пресечь незаконную предпринимательскую деятельность.

Во Владивостоке пристально следят за компаниями, которые сдают самокаты в аренду. Так, например, на неправильно припаркованные двухколесные транспортные устройства можно пожаловаться в чат-бот.

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