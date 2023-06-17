Нож в спину: в Приморье женщина убила своего сожителя

Все случилось в доме по улице Гоголевская 12 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело об убийстве расследуют в Приморском крае. В Находке ссора между сожителями закончилась поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в доме по улице Гоголевская 12 июня. Между женщиной и ее сожителем возникла ссора на фоне бытовых разногласий. Когда аргументы кончились, обвиняемая схватилась за первое, что попалось под руку. Орудием обороны стал нож.

Фигурантка нанесла им удар в спину своему возлюбленному. От полученных травм пострадавший скончался на месте потасовки.

Прибывшие в квартиру следователи СК провели обыск в жилище. Подозреваемую в убийстве заключили под стражу, и сейчас в отношении нее избирается мера пресечения. 44-летнюю женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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