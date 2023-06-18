Хрипел и терял сознание: ЧП произошло в самолете, вылетевшем из Владивостока

Пострадавшему помогали бортпроводники и медики, вовремя оказавшиеся на борту. Фото: Telegram-канал @dvved

Стюардессы и врачи спасли жизнь мужчины, летевшим рейсом Владивосток – Новосибирск. Все произошло рано утром в воскресенье, 18 июня, примерно над Хабаровском, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на издание «Дальневосточные ведомости».

Летевший в Новосибирск пассажир неожиданно начал хрипеть и терять сознание, подоспевшие по просьбе жены мужчины бортпроводники стали оказывать помощь. К счастью, на воздушном судне были и врачи, которые контролировали состояние человека.

Пассажиру дали сладкий чай, газировку, положили его на сидение, постоянно измеряли пульс и давление, – описывают произошедшее на рейсе очевидцы. – Также доставили кислородный баллон, однако долгое время не удавалось стабилизировать пациента. Было принято решение посадить самолет в ближайшем городе. Пилоты снизили высоту до 3 тысяч, только после этого мужчина стал приходить в себя.

В итоге воздушный лайнер долетел до пункта назначения, где мужчину уже ждали медики скорой помощи.