Забрали с серьезными травмами: авария с участием электросамоката произошла во Владивостоке

Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла минувшим вечером воскресенья, 18 июня, во Владивостоке. На дороге в районе Спортивной, 2, столкнулись городской автобус и электросамокат, есть пострадавшие. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным аварийного комиссара «Автогарант», на электросамокате двигались два человека. По предварительной информации, как говорят очевидцы, оба они были пьяны. По неизвестным пока причинам двухколесный транспорт угодил под общественный автобус.

На место незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавших, а это мужчина, управляющий самокатом, и его спутник, медики госпитализировали в лечебное учреждение.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» уже обратилась за комментарием в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.