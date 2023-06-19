В Приморье водитель бензовоза сдавал назад и придавил автомобиль

Момент аварии. Фото: скриншот из видео.

В Находке водитель габаритного транспорта не заметил припарковавшийся сзади автомобиль и протаранил машину. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начнем с того, что оба водителя изначально нарушили Правила дорожного движения – стоять на так называемых «островках безопасности» можно в случае острой необходимости. Даже при ДТП оттуда следует незамедлительно убирать автомобиль, а своим ходом или с помощью эвакуатора – неважно.

Так, первым на этом участке дороги оказался водитель бензовоза. После него на «островок» въехал авто марки Nissan Outlander. В этот момент шофер габаритного транспорта решил уезжать и включил заднюю передачу. По каким причинам он не обнаружил другого участника движения – неизвестно.

Большегруз, сдавая назад, протаранил кроссовер. По предварительной информации, никто не пострадал. Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам ДПС.

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