В Приморье утилизируют 15 тонн молока, вызывающего отравление

О результатах исследования рассказали производителю. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В рамках производственного контроля эксперты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора нашли нарушения в партии коровьего молока весом 15 тонн от местного производителя. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исследования показали, что в продукции в 4,8 раза превышен общий уровень бактериальной обсемененности. Это указывает на то, что в молоке активно размножаются различные микроорганизмы, в том числе и патогенные, из-за чего оно может быстро испортиться.

Также содержание соматических клеток (отмерших клеток тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. – Прим. ред.) больше нормы в 2,6 раза. Это нарушение приведет к снижению качества продукта, а также может вызвать отравление и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

В ведомстве добавили, что любое молоко, которое не проходит тепловую обработку, лучше кипятить перед тем как выпить.

О результатах исследования доложили производителю, позже молоко будет утилизировано.

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