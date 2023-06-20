Борис Кубай подтвердил информацию о надвигающимся на Приморье циклоне

Циклон придет из Южной Кореи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 21 июня, в Приморье ожидается ухудшение погоды из-за надвигающегося циклона. Главный синоптик края Борис Кубай прокомментировал предстоящий вихрь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам эксперта, 21 июня над Японским морем у восточного побережья Южной Кореи может зародиться циклон, который начнет смещаться на северо-восток и приблизится к южному побережью Приморья.

– Своей циркуляцией он охватит юг края, где и будет способствовать столкновению разнородных воздушных масс. При этом будут наблюдаться дожди различной интенсивности от умеренных до сильных. Положительным является то, что центр циклона будет проходить несколько дальше от берега, поэтому наибольшее количество осадков придется на акваторию моря.

Борис Кубай добавил, что серьезное ухудшение погоды ожидается 22 июня, а 23 числа, когда циклон уйдет в сторону Японии, погода в крае улучшится.

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