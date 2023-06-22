Залетел под машину: в автомобильной аварии во Владивостоке погиб мотоциклист

Легковушка стояла в ожидании оформления ДТП, участником которого автомобиль стал ранее. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Минувшей ночью, 22 июня, во Владивостоке произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. От полученных травм рулевой двухколесного транспорта скончался на месте. Подробности озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе дома на проспекте 100 лет Владивостоку, 45. Водитель мотоцикла MotoLand XL250 потерял управление транспортом и буквально залетел под легковушку марки Toyota Corolla. Машина в это время стояла посреди дороги, потому что несколько ранее сама стала участником ДТП.

Мотоциклист залетел под машину. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На место аварии незамедлительно прибыла бригада медиков. От полученных тяжелых травм мотоциклист скончался на месте ЧП. В пресс-службе полиции уточнили, что погибшему был 21 год.

Не исключено, что причиной аварии могла стать мокрая трасса и несоблюдение скоростного режима. Теперь по факту случившегося проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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