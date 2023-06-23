Девочка в коме: на трассе в Приморье автомобиль вылетел с моста

Последствия ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Серьезная авария произошла на трассе в Приморье. Водитель без прав не справился с управлением транспорта и вылетел с моста, есть пострадавшие. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Схема движения машины. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Все случилось в Партизанском округе. 22-летний рулевой авто марки Nissan Tiida двигался со стороны Сергеевки в сторону Находки. В какой-то момент парень потерял управление транспортом и на полном ходу вылетел с моста в кювет. Автомобиль в полете перевернулся и приземлился набок.

В момент аварии в салоне находилась 14-летняя девочка. Сам водитель не пострадал, а вот пассажирку забрали с месте ЧП на скорой. Чуть позже стало известно, что подросток в коме.

Транспорт вылетел с моста и перевернулся. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что водитель обучения на право управления ТС никогда не проходил – не имеет водительского удостоверения. По факту аварии проводится проверка.

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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