Спасатели нашли тела двух мальчиков, пропавших с сестрой на реке в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одного из детей, пропавших во время купания в реке, нашли. Речь о мальчике 2012 года рождения, как удалось узнать «Комсомольской правде – Владивосток».

«В 16:50 спасателями Владивостокского ПСО ГУ МЧС России по Приморскому краю найден один из пропавших детей, к сожалению, мальчик погиб», – сообщили в ГУ МЧС Приморья.

Родственникам еще не сообщили информацию. Поиски еще одного мальчика и девочки продолжаются, добавили в прокуратуре Приморского края.

Редакция приносит соболезнования родным и близким. Напомним, поиски ведут с 15 часов прошлого дня, 24 июня. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно описала хронологию поисков в предыдущем материале. В работах задействовано более 30 человек, среди которых полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. ОБНОВЛЕНИЕ 18:11. Найдено тело еще одного мальчика – 2014 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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