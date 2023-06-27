Во Владивостоке девушка перепутала педали на авто и влетела в дом

Последствия ДТП. Фото: скриншот из видео.

Авария с участием лишь одного автомобиля произошла во Владивостоке днем во вторник, 27 июня. Девушка за рулем малолитражки перепутала педали и на полном ходу влетела в дом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе дома по улице Черемуховая, 3Б. По версии аварийного комиссара «Автогарант», девушка на авто марки Nissan March внезапно перепутала педали. На полном ходу неуправляемый автомобиль влетел в дом. В момент столкновения в салоне находился только водитель.

Предварительно известно, что прибывшие на место аварии медики госпитализировали девушку с травмами в больницу. Автомобиль же получил серьезные механические и кузовные повреждения. В свою очередь, пострадал и дом – испорчена обшивка здания.

Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам ГИБДД.