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НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:30

Во Владивостоке девушка перепутала педали на авто и влетела в дом

Пострадавшую с места аварии госпитализировали медики
София МИХАЙЛОВА
Последствия ДТП. Фото: скриншот из видео.

Последствия ДТП. Фото: скриншот из видео.

Авария с участием лишь одного автомобиля произошла во Владивостоке днем во вторник, 27 июня. Девушка за рулем малолитражки перепутала педали и на полном ходу влетела в дом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе дома по улице Черемуховая, 3Б. По версии аварийного комиссара «Автогарант», девушка на авто марки Nissan March внезапно перепутала педали. На полном ходу неуправляемый автомобиль влетел в дом. В момент столкновения в салоне находился только водитель.

Предварительно известно, что прибывшие на место аварии медики госпитализировали девушку с травмами в больницу. Автомобиль же получил серьезные механические и кузовные повреждения. В свою очередь, пострадал и дом – испорчена обшивка здания.

Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам ГИБДД.