Во Владивостоке прошло 189-е заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги»

Форум объединяет представителей бизнеса. Фото: Вадим ПОПОВ

Прогресс в любой области часто определяется не изобретениями, а идеями, и современный агропромышленный комплекс – лучшее подтверждение этому. Сегодня сельское хозяйство Дальнего Востока становится более эффективным благодаря переходу на органическое земледелие с полным отсутствием химических удобрений. Ведение экологически чистого хозяйства – закономерная тенденция современности и жителей больших городов к глотку свежего воздуха и осознанный шаг к здоровому будущему.

О том, что органическое земледелие способно обеспечить до 70% здорового образа жизни дальневосточников, узнали Участники 189-го заседания Международного Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ» по теме «Аграрно-промышленная база новой экономики: органическое земледелие как инструмент обеспечения эффективного сельскохозяйственного производства», которое состоялось 22 июня (четверг) 2023 года в Лесном Питомнике Приморского Государственного Аграрно-Технологического университета в селе Каменушка (Уссурийск).

«Сектор сельского хозяйства, целью которого является выращивание экологически чистых продуктов — один из самых динамично развивающихся в мире. В долгосрочной перспективе органическое земледелие приведет к оптимизации использования ресурсов, к бережному отношению к земле и сохранению плодородия, – поделился Павел Комин – Президент Ассоциации физических и юридических лиц по развитию органического сельского хозяйства «Дальневосточный Органический Союз». - При этом органические фермы экономят на пестицидах, а средняя доходность на 24% выше, чем у традиционного метода земледелия. Именно поэтому «Дальневосточный Органический Союз» нацелен на взаимодействие с Представителями различных сфер деятельности бизнеса. Ассоциация стремится в полной мере раскрыть потенциал как органического хозяйства, так и дальневосточных природных мест силы как новых туристических направлений региона».

«Экологически чистая жизнь – закономерная тенденция современности, особенно для городского населения и офисных «белых воротничков», что находит отражение в повышенном спросе на органические продукты. На сегодняшний день, потенциал Дальнего Востока по выращиванию эко-продуктов экспертами оценивается наиболее высоко среди всех регионов страны, – подчеркнула Инесса Бабич, президент Международного Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ», – цель Заседания – привлечь внимание к органическому земледелию, которое является высокоперспективным направлением развития Дальнего Востока России».

Позитивный настрой Бизнес-Клуба улучшает любые погодные условия: выехав из Владивостока под проливным дождем, Участники Заседания попали в особый микроклимат, где лучи солнца сквозь облака освещали Дальневосточную флору и фауну.

Участники Бизнес-Клуба и Гости Заседания смогли лично понаблюдать за работой пасеки и её руководителя - Елены Пулинец, кандидата биологических наук ФГБОУ ВО Приморский ГАТУ, и попробовать органически чистый мёд. Для Участников Заседания был проложен маршрут по Экологической Тропе, на котором их сопровождали Владимир Усов, Кандидат сельскохозяйственных наук, Ольга Приходько, Декан Института лесного и лесопаркового хозяйства и Юрий Гвоздик, ведущий специалист леса. В ходе маршрута Участники смогли узнать много нового и полезного о природе Дальнего Востока, а также восхититься необъятными просторами региона с высоты птичьего полёта.

Единение с природой – это не прогулка по парку или мероприятие в городских условиях, а настоящее испытание, доступное лишь сильным людям. Два часа на автобусе, прохождение маршрута Экологической Тропы по крутым, сложным путям настоящей Тайги, стопроцентная эмоциональная перезагрузка, а затем - приятная усталость, вкуснейший плов и шурпа с таёжным чаем и органической медовухой как награда за преодоление себя, подтверждение особого статуса Участника Международного Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ» и открытие нового понятия - органический Дальневосточный менталитет.

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