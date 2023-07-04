На центральной площади Владивостока под колесами электросамоката пострадала 6-летняя девочка

Схема происшествия. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Маленькая девочка попала под колеса электросамоката во Владивостоке. У ребенка ушиб головы. Кто управлял транспортом – пока неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на центральной площади города на Светланской. Неустановленный самокат под управлением пока неизвестного водителя наехал на шестилетнюю девочку. К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. У пострадавшей диагностировали ушиб головы.

По факту аварии заведено административное производство – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Сейчас специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Между тем в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю еще раз напомнили о правилах вождения электросамокатов. Так, дети до 7 лет могут передвигаться только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Детям от 7 до 14 лет доступны для катания велосипедные дорожки, с 14 лет можно передвигаться по правому краю проезжей части при соблюдении Правил дорожного движения. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

Скорость электросамоката не должна превышать 25 километров в час.

«На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам. Исходя из этого пользователи средств индивидуальной мобильности должны рассчитывать свою скорость и не создавать помех для других», – уточнили в ведомстве.

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