Территория 4G расширена в дачном массиве под Владивостоком

Фото: Freepick.com. Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Жители и дачники поселка Соловей-Ключ под Владивостоком теперь могут постоянно оставаться на связи и комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами. МегаФон запустил дополнительное телеком-оборудование стандарта LTE в одном из самых динамично растущих дачных массивов региона.

Оператор построил базовую станцию, что позволило расширить территорию покрытия и увеличить скорость передачи данных для нескольких тысяч дачников. Поселок расширяется за счет коттеджного строительства, а благодаря модернизации сеть 4G появилась и в зоне активной новой жилой застройки.

В Соловей-Ключе находится несколько десятков садовых товариществ. Из-за близости к Владивостоку и мягкого климата горожане выбирают поселок для постоянного проживания. Однако многие начинают больше времени проводить за городом именно в летнее время – количество абонентов в это время года здесь увеличивается в несколько раз, а нагрузка на сеть вырастает.

В дачный сезон ежемесячно абоненты оператора в Соловей-Ключе прокачивают через свои устройства около 6 тысяч гигабайт данных, за разговорами по мобильному телефону проводят почти полторы тысячи часов. Пик пользовательской активности обычно приходится на выходные дни.

«Мы продолжаем развивать связь в «дачном поясе» Владивостока. К летнему сезону запустили новую базовую станцию, которая обеспечивает скоростным интернетом и голосовой связью VoLTE наших абонентов. Стабильный доступ в сеть обеспечивает возможность смотреть фильмы, пользоваться цифровыми государственными сервисами, удаленно работать и учиться, а также использовать на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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