«Чайзер» был хорош: жесткая авария произошла в районе Шаморы

Автомобиль теперь больше похож на консервную банку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Неуправляемый автомобиль вылетел с трассы в кювет. ДТП случилось в районе Шаморы. По предварительной информации, пострадал 22-летний водитель авто. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что авто марки Toyota Chaser двигался со стороны поселка Рыбачий в сторону бухты Лазурная. На крутом повороте рулевой, судя по всему, слишком уж превысил скорость и не справился с управлением транспорта. Неуправляемый автомобиль вылетел с дороги и, перевернувшись, приземлился в кювете.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Пострадал только водитель «Чайзера» - 22-летний парень.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что стаж вождения мужчины составляет четыре года. С начала 2023 года он пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. О характере нарушений не сообщается.

По факту аварии в УМВД проводится проверка.

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