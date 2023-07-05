Во Владивостоке вандалы разгромили несколько павильонов автобусных остановок

Повсюду валяются осколки. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения городского имущества. Речь идет о павильонах автобусных остановок в Первомайском районе – неизвестные разгромили несколько из них. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о случившемся появилась в сети. На фото – разбитые автобусные остановки, повсюду валяются осколки. Сотрудники правоохранительных органов уже побывали на месте происшествия и провели все необходимые мероприятия – изъяли записи с камер видеонаблюдения. Теперь предстоит выяснить, кто и для чего разгромил павильоны, опросить возможных очевидцев и уточнить все обстоятельства произошедшего.

Вандалы разгромили автобусные остановки. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Всех, кто может владеть хоть какой-либо информацией о данном происшествии, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции Первомайского района УМВД России по городу Владивостоку.

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